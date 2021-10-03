بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية وملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

بالتنسيق مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة البريطانية في مصر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة وملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في دورته الثالثة، التي تُقام تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة، وبتنظيم من مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.

تفاصيل الدورة المقبلة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

يأتي البروتوكول كاستمرار للشراكة بين الجامعة البريطانية، وملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، منذ دورته الأولى، التي أقيمت تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وتستضيف الجامعة، وفقا للبروتوكول، مجموعة من الورش الدولية والعروض المسرحية لفرق الشباب الجامعي من مختلف دول العالم، كما تستضيف حفل الختام وتوزيع الجوائز بحضور نخبة من الفنانين وكبار المسؤولين بالدولة، وأكثر من 200 ضيف من أكثر من 25 دولة عربية وأوروبية وأفريقية.

قام بتوقيع البروتوكول المخرج عمرو قابيل، مؤسس ورئيس الملتقي، والأستاذ الدكتور يحيي بهي الدين، كما حضر التوقيع الدكتورة شادية فهيم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

شعار الدورة «مصر جديدة.. مستقبل جديد»

جدير بالذكر أن الدورة الثالثة من ملتقي القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، تُقام في الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2021، تحت شعار «مصر جديدة.. مستقبل جديد»، وبدعم من وزارتي «الثقافة» و«الشباب والرياضة»، وهيئة تنشيط السياحة، وبمشاركة العديد من الجامعات المصرية.

ويترأس اللجنة العليا للملتقى الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان الكبير سمير غانم.

وتشهد الدورة المقبلة لأول مرة، تشكيل لجنة عليا لوضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالملتقى، التي تتكون من الدكتور حسام بدراوي رئيسا، وعضوية كل من: الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والدكتور أيمن الشيوي، والكاتبة ضحى عاصي، والدكتورة دينا أمين، رئيس قسم المسرح بالجامعة الأمريكية، والدكتور سمر سعيد، وكيل المعهد العالي للفنون الشعبية، وأمين عام الملتقى، والمخرج عمرو قابيل رئيس الملتقى.