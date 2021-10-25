استعدادات أمنية لتأمين الظهور الأول للجماهير بالمدرجات اليوم (صور)

أنهى رجال الأمن، استعدادهم؛ لتأمين انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري بحضور الجماهير بعد غياب استمر لسنوات، إذ انتشرت الخدمات الأمنية بالملاعب التي تشهد المباريات الأولى، التي تنطلق اليوم الاثنين.

أول مباراة بالدوري.. البنك الأهلي وطلائع الجيش

ويؤمن رجال المجموعة الأفريقية، مباريات «البنك الأهلي وطلائع الجيش، في الثالثة عصر اليوم، وديربي الإسكندرية بين سموحة والاتحاد السكندري، في الخامسة والنصف مساءً، وفيوتشر وفاركو الساعة الثامنة مساءً».

وشكلت المجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة المباريات المقامة اليوم، في أول انطلاق للدوري المصري، وأول اختبار لحضور الجماهير مجددًا، وذلك للخروج بالمباريات لبر الأمان، والظهور في مشهد يليق بسمعة الرياضة المصرية.