استعدادات أمنية مكثفة لتأمين عودة الجماهير للملاعب

أيام قليلة تفصلنا عن عودة الجماهير لأحضان المدرجات مرة أخرى، بعدما قررت رابطة الأندية السماح لألفي مشجع بحضور المباريات، وسط استعدادات أمنية مكثفة لتأمين دخول الجماهير المدرجات.

وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع ضم أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، واللواء ثروت سويلم المتحدث الرسمي للرابطة، واللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية للأمن والحراسة وقيادات الجهات والمؤسسات الأمنية والمعنية كشركة تذكرتي وبريزينتيشن.

تأمين كافة مباريات الدوري

وتم الاتفاق على اضطلاع المجموعة الأفريقية بالتنسيق مع شركة تذكرتي بتأمين كافة مباريات الدوري العام المصري؛ نظرا للنجاح الذي تحقق خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وما تلاها من تأمين أحداث رياضية دولية ومحلية، شهد لها الجميع بكفاءة وخبرة في إدارة وتأمين تلك الأحداث.

حضور ألفي مشجع للمباريات

وتبدأ عودة الجماهير من أولى المباريات طبقا للجدول المعد بحضور ألفي مشجع من جماهير الناديين، ويتم توفير وتهيئة المناخ الآمن لاستقبال عودة الجماهير، ووجّه رئيس مجلس إدارة المجموعة الأفريقية بتكثيف تدريبات الأطقم الأمنية والاستفادة من خبرات إدارة وتأمين الأحداث السابقة بما يهدف إلى استعادة الصورة الذهنية الجميلة لمباريات كرة القدم.