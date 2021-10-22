10 معلومات عن حضور الجماهير لمباريات كرة القدم: ممنوع لأقل من 18 عاما

كشف محمد عراقي، المستشار الإعلامي لشركة تذكرتي، تفاصيل حضور الجماهير لمباريات المنتخب الوطني، مشيدًا برابطة الأندية المصرية ونجاحها في ملف عودة الجمهور، مشددًا على أهمية حضور الجمهور لمباريات كرة القدم.

وأوضح «العراقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الحضور الجماهيري كان ملفا عاجلا أمام لجنة الأندية برئاسة النائب أحمد الدياب، مشيرًا أنهم تمكنوا بالتنسيق مع وزارة الداخلية من إدخال عدد من الجماهير في مباريات الدوري العام الذي سينطلق يوم 25 أكتوبر الجاري.

وكشف أبرز تفاصيل حضور الجمهور لمباريات كرة القدم والتي نرصدها لكم كما يلي:

1- الملعب سيكون فيه 1000 مشجع لكل فريق بإجمالي 2000 مشجع.

2- الملاعب سيكون فيها كاميرات وستكون مجهزة.

3- بطاقة المشجع ستجعل المشجعين الموجودين في الاستاد معروفين.

4- الحصول على اللقاح شرط أساسي لدخول الملاعب.

5- لايمكن التسجيل كمشجع لأكثر من نادي ويجب التسجيل كمشجع في نادي واحد فقط.

6- لن يستطيع المشجع تغيير النادي الذي يشجعه على بطاقة المشجع إلا بنهاية الموسم، حرصًا على ألا يدخل جمهور فرق منافسة لتشجيع فرق أخرى تنافس الفريق الذي ينافس فريقه.

7- لن يٌسمح بدخول أي مشجع إلا بعد الحصول على بطاقة المشجع «فان آي دي» من موقع تذكرتي.

8- لن يسمح بالدخول للمشجعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بسبب عدم تطعيمهم حتى الآن.

9- لن يتم السماح لدخول أي شخص للمباريات إلا الحاصلين على التطعيم.

10- سعر موحد للتذكرة بـ 100 جنيه لكل مباراة.