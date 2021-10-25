بمشاركة وزير الشباب والرياضة جامعة أسيوط تمنح الدكتوراه لباحث إماراتي

منحت كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، درجة الدكتوراه للباحث الإماراتى «زكريا العوضي»، فى الرسالة المقدمة بعنوان «برنامج تنميه إدارية للقيادات الإدارية بالمؤسسات الرياضية بدوله الإمارات العربية المتحدة في ضوء التحول الرقمي».

وشارك فى لجنة المناقشة والتحكيم الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، وبحضوركلاً من الدكتور عمرو إبراهيم، والدكتور حازم كمال، الأساتذه بكلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط، وبحضور الكابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، والكابتن أحمد صابر حارس مرمى المقاولون العرب السابق، والدكتور فتحي نداً نقيب الرياضيين بمصر والعديد من القيادات الرياضية بمصر والإمارات.

وزير الشباب والرياضة يشيد بالرسالة

وأوضح الدكتور جمال محمد علي، أن الرسالة لاقت إستحسان ودعم وزير الشباب والرياضة الذي أشاد بنتائجها والتى تضمنت تصميم برنامج تنمية إدارية للعاملين بالهيئة العامة للرياضة بدولة الإمارات العربية المتحدة فى ضوء متطلبات العمل الإداري ومعايير التحول الرقمي، حيث قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي والتجريبي والمجتمع، ويمثل مجتمع البحث 50 فرداً من القيادات الإدارية بالهيئة العامة للرياضة والخبراء فى مجال الإدارة الرياضية وتم اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية الطبقية من الفئات السابقة .

توصيات الرسالة

وكشف الدكتور جمال محمد، أن الرسالة أوصت بضرورة اعتماد عمليات مفتوحة وشاملة بالهيئة العامة للرياضة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية فى الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية فى المؤسسات الرياضية، وعلي هامش المناقشة كرم الدكتور جمال محمد علي، الكابتن عصام الحضري مدرب حراس مرمي منتخب مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ضرورة مواكبة متطلبات التحول الرقمي في كافة المؤسسات الإدارية وإعداد الكوادر البشرية اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة مما يخدم استراتيجيات المؤسسات للتطوير والتقدم ، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على استكمال خطتها الهادفة إلى الانتقال إلى مصاف الجامعات الرقمية والمعتمدة في آليات العمل بها على إتباع وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية والرقمية والتي تضمن دقة وسرعة الخدمات المقدمة بها وتطوير آليات تنفيذها ،