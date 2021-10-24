تعرف على فوائد أعلى شهادات ادخارية في البنوك.. استثمار آمن

الجميع يبحث عن الاستثمار آمن فى ظل انتشار جائحة كورونا، ومن ضمن وسائل الأمان هو شهادات الادخار التى يطرحها عدد من البنوك فى السوق المصرفي، خاصة بعد الإعلان عن تثبيت سعر الفائدة حتى الاجتماع المقبل للجنة السياسات النقدية، بعد اجتماعها فى منتصف الشهر الجاري، مما أعطى فرصة آمنة لمن يرغب في الاستفادة من عوائد شهادات الادخار، أو شهادات الاستثمار بعائد شهري أو سنوي.

وتستعرض «الوطن»، أنواع شهادات الادخار فى عدد من البنوك المصرية.

شهادات ادخار بنك مصر

يقدم بنك مصر عددا من شهادات الادخار منها شهادة أمان المصريين- أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر من بنك مصر.

تصدر شهادة أمان المصريين للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها، بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

ويصرف العائد في نهاية مدة الشهادة بنسبه 13%، وتمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة، وتتيح إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10،000 جنيه، وكل 500 جنيه تمثل فرصة للفوز في السحب، ولا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى، ويمكن استراداد الشهادة في أي وقت.

شهادة القمة

شهادة القمة هي أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر من بنك مصر وبسعر فائدة 11% سنويُا، علمًا بأن الشهادة ذات معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة، يُصرف شهرياً، الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة ثلاث سنوات.

شهادات بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة شهادة البريمو وهي أعلى عائد شهادات استثمار من بنك القاهرة، وتلك الشهادة يتم فتحها بحد أدنى 1000 جنيه، وبفائدة 11.25%.

بنك تنمية الصادارات المصري

يقدم بنك تنمية الصادارات المصري، عددا من الأوعية الادخارية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي، كما يمكن لعملاء البنك شراء شهادات ادخارية ذات عائد دوري ثابت أو متغير أو ذي عائد تراكمي، وبأفضل أسعار متاحة بالسوق، مما يجعلها ضمن أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر.

شهادات ادخار بنك ناصر

يعتبر بنك ناصر الاجتماعي، على مستوى الجهاز المصرفي يقوم بتقديم شهادات أو وديعة ادخار مخصصة لكبار السن، الذين يبلغ أعمارهم من 60 عاما إلى فوق وبأعلى فائدة دون منافس بين البنوك، تحت مسمى «شهادات رد الجميل»، بفائدة مرتفعة لدعم أصحاب المعاشات في الحصول على عائد مميز على مدخراتهم في البنك

تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا يصرف العائد كل سنة، أو 11.25% سنويا يصرف العائد كل شهر.