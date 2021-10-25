حملة توعية بين طلاب مدارس مطروح لترشيد المياه

أعلن الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنطلاق حملة التوعية بترشيد استهلاك مياه الشرب، في مدارس مركز ومدينة مرسى مطروح، للطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، في قطاعي المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية التابعة للأزهر الشريف، من خلال العديد من الأنشطة.

تفاصيل حملة ترشيد استهلاك مياة الشرب بمدارس مطروح

وقال أحمد يوسف مدير إدارة التوعية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح في تصريح لـ«الوطن»، إن الحملة تضم 127 مدرسة، على مستوى مطروح خلال الفصل الدراسي الأول، بينها 120 مدرسة بمديرية التربية والتعليم بمطروح، و7 معاهد أزهرية بنطاق إدارة مرسى مطروح الأزهرية.

أنشطة شركة مياه الشرب في مدارس مطروح

وتنفذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، عدة أنشطة ضمن الحملة القومية التى تنظمها الشركة تحت رعاية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبارة عن ندوة من إخصائى التوعية بالشركة في طابور الصباح، بشأن أهمية المياه والحفاظ على كل نقطة مياه، وتكثيف جميع الأنشطة والكلمات في الطابور عن مياه الشرب، بالإضافة إلى عقد ندوة للطلاب في حجرة الأنشطة، يعقبها ورشة عمل باستخدام الرسم، وتلوين أشكال تعكس مدى الحفاظ على المياه وأنها تساوى حياة كاملة للإنسان، وتنفيذ ألعاب على الأرض في فناء المدرسة، أشبه بالسلم والثعبان ولكن عبارة عن مواسير مياه ومحابس، وإرشادات حول ترشيد الإستهلاك في المنازل والمدارس والمساجد، وفي كل مكان يذهب إلية الفرد للحفاظ على مياه الشرب في مصر.

تشكيل أسرة مياه الشرب في كل مدرسة

وشكلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بالتعاون مع إدارات المدارس، أسرة في كل مدرسة، تسمى «أسرة المياه»، ويجرى تعليمهم أعمال السباكة الخفيفة في دورات المياه، وقيامهم بالتفاعل مع طلاب المدرسة بأنشطة على مدار العام الدراسي، للحفاظ على المياه وعدم إهدارها.

جدير بالذكر أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في ظل استمرار أزمة سد النهضة، من خلال تنظيم حملة قومية لترشيد إستهلاك مياه الشرب، وإنشاء محطات تحلية مياه البحر، بجانب محطات تحلية صغيرة للمياه الجوفية في القرى والنجوع بالمحافظات الصحراوية الحدودية مثل مطروح.