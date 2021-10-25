تعيين 15 أستاذا مساعدا بعدد من كليات جامعة أسيوط

وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة عن شهر سبتمبر، برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 15 أستاذاً مساعداً بعدد من كليات الجامعة.

تعيين 4 من الأساتذة المساعدين في كلية الطب

وتضمنت القرارات تعيين 4 من الأساتذة المساعدين في كلية الطب وهم «الدكتورة دعاء محمد محمود عثمان بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، والدكتورة سلمي محمد طه اسماعيل بقسم طب القلب والأوعية الدموية، والدكتور محمود فاروق محمد علي شريف بقسم الباثولوجيا، ومنح الدكتور أحمد محمد إمبابي أحمد اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم أمراض النساء والتوليد».

أما في كلية الهندسة، وافق المجلس على منح اللقب العلمي لثلاثة من الأساتذة المساعدين بالكلية وهم: «الدكتور أحمد عبد المنطلب محمد علي بقسم الهندسة المعمارية، والدكتور وائل رشاد الراوي عبد اللاه بقسم هندسة التعدين والفلزات، والدكتور أحمد محمد سيد محمد بقسم الهندسة المدنية» .

كما وافق المجلس على تعيين أستاذاً مساعداً واحداً بعدد من كليات الجامعة وهم: «الدكتور مصطفي هاشم إبراهيم حسين بقسم الرياضيات بكلية العلوم، والدكتور أحمد محمد زاهر شيخون بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، والدكتور محمد سامي عبد القادر يوسف بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري»، إلى جانب تعيين «الدكتور صلاح عبد الحفيظ مصطفي علي بقسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة، والدكتورة أماني حامد مرغني طلبة بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، والدكتورة مها محمود محمد ناجي بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب، وكذلك منح الدكتور أحمد إبراهيم طلوبة محمد اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات» .