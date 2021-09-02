يبحث الكثير من الطلاب عن كلية العلوم بجامعة أسيوط، خاصة الذين وصلتهم بطاقات الترشيح من طلاب المرحلة الأولى وتم قبولهم بالكلية، ونستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن كلية العلوم بجامعة أسيوط.

كلية العلوم بجامعة أسيوط

كلية العلوم بجامعة أسيوط هي مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي في مجال العلوم الأساسية لتحقيق رسالة الجامعة عن طريق إعداد أجيال من العلماء والعاملين بالمراكز العلمية والبحثية والتعليمية والصناعية، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب في مجال دراسة العلوم الأساسية لمرحلة البكالوريوس لإكسابهم المهارات المطلوبة في التخصص من خلال برامج تعليمية وفقا للمعايير القومية، والمساهمة في تقدم علوم الرياضيات وعلوم الحاسب والعلوم الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية من خلال برامج الدراسات العليا والبحوث.

تأسيس الكلية

تأسست كلية العلوم بجامعة أسيوط عام 1957 بموجب القرار الجمهورى رقم 659 لسنة 1957 وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 1957-1958.

أقسام كلية العلوم بجامعة أسيوط

تضم كلية العلوم بجامعة أسيوط 7 أقسام علمية وهى: الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، الجيولوجيا، النبات والميكروبولوجى، عالم الحيوان.

موقع الكلية ومدة الدراسة بها

تقع الكلية بحرم جامعة أسيوط بحى غرب مدينة أسيوط، وتبلغ مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات دراسية.

شروط القبول بالكلية

تقبل الكلية الحاصلين على الثانوية العامة علمى علوم وعلمى رياضة أو ما يعادلها وفقا لشروط القبول التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات كل عام.

شهادات الالتحاق

تقبل الكلية شهادات الثانوية العامة «علمى علوم- علمى رياضة » والدبلومة الأمريكية والدبلومة البريطانية والشهادات المعادلة.

الدرجات العلمية التى تمنحها الكلية

تمنح الكلية درجات البكالوريوس، الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه. وتمنح درجة الدبلوم في الأقسام التالية:

أولا الدبلومات الفنية المهنية المتقدمة

الجيولوجيا: جيولوجيا الآثار- الجيولوجيا الطبية – العلوم البيئية الأرضية التطبيقية وإدارة موارد المياه – الصخورر والمعادن الصناعية.

الحيوان: التحاليل البيولوجية المهنية – الحشرات الطبية والاقتصادية.

ثانيا الدبلومات المتخصصة

الجيولوجيا: الجيوفيزياء التطبيقية – جيولوجيا البترول – الحفريات والطبقات – جيولوجيا الرواسب والترسيب- جيولوجيا التركيب والجيومورفولوجيا – جيولوجيا المياه – بترولوجيية الصخور النارية والمتحولة.

برامج الماجستير

تمنح الكلية درجة الماجستير في الأقسام الآتية

1- الرياضيات: الرياضيات البحتة - الحسابات العلمية - علوم الحاسب - الإحصاء - الرياضيات التطبيقية.

2- الفيزياء: فيزياء الجوامد التجريبية - الفيزياء النووية الإشعاعية - فيزياء الأطياف - فيزياء البلازما / الليزر- الفيزياء النظرية - الفيزياء الحيوية – الإليكترونيات.

3- الكيمياء: كيمياء لا عضوية – كيمياء عضوية.

4- الجيولوجيا: الجيوفيزياء التطبيقية – جيولوجيا البترول – الحفريات والطبقات – جيولوجيا الرواسب والترسيب- جيولوجيا التركيب والجيومورفولوجيا – جيولوجيا المياه – بترولوجيية الصخور النارية والمتحولة – العلوم البيئية الأرضية التطبيقية وإدارة موارد المياه – الخامات والمعادن الإقتصادية – الجيوكيمياء.

5- النبات: الميكروبولوجر- الفطريات- البكتريا – فيروس النبات - فسيولوجيا الفطريات - النبات - طحالب – أكتينوميستات - تصنيف النباتات الزهرية – البيئة النباتية - فسيولوجيا النبات.

6- الحيوان: بيولوجيا الأسماك - عالم الحشرات - لافقاريات- الأنسجة وكيمياء الأنسجة- بيولوجيا الخلية - فسيولوجىوة ومناعة - الطفيليات وبيولوجيا الناقلات- تشريح مقارن – تشريح مقارن فقاريات وأجنة.

برامج الدكتوراه

تمنح الكلية درجة الدكتوراه في الأقسام التالية:

1- الرياضيات: الرياضيات البحتة - الحسابات العلمية - علوم الحاسب - الإحصاء - الرياضيات التطبيقية.

2- الفيزياء: فيزياء الجوامد - الفيزياء النووية الإشعاعية - فيزياء الأطياف - فيزياء البلازما / الليزر.

3- الكيمياء: كيمياء لاعضوية - كيمياء عضوية - كيمياء فيزيائية - كيمياء تحليلية.

4- الجيولوجيا: الجيوفيزياء التطبيقية – جيولوجيا البترول – الحفريات والطبقات – جيولوجيا الرواسب والترسيب- جيولوجيا التركيب والجيومورفولوجيا – جيولوجيا المياه – بترولوجيية الصخور النارية والمتحولة – العلوم البيئية الأرضية التطبيقية وإدارة موارد المياه – الخامات والمعادن الاقتصادية – الجيوكيمياء.

5- النبات: الميكروبولوجى - تصنيف النباتات الزهرية – البيئة النباتية - فسيولوجيا النبات.

6- الحيوان: بيولوجيا الأسماك - عالم الحشرات - لافقاريات- الأنسجة وكيمياء الأنسجة- بيولوجيا الخلية - فسيولوجىوة ومناعة - الطفيليات وبيولوجيا.