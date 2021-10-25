تعرف على مواصفات هاتف Y21 الجديد قبل الشراء

يتابع الكثير من الأشخاص عن الهواتف الجديدة التي يتم إصدارها بشكل دائم لمواكبة التغيرات التكنولوجية الحديثة ومعرفة كل ما هو جديد.

وأُطلق اليوم الهاتف الذكي الجديد Y21، وهو الإصدار الأحدث من سلسلة هواتفY، ويبحث الكثيرون عن مميزات الهاتف الجديد الذي يجوب السوق المصري لأول مرة اليوم، ويتميز الهاتف الذكي الحديث والعملي بأنه مزدوج الشريحة «شريحة نانو ووضع استعداد مزدوج»، بالإضافة إلى عُمر بطارية طويل وتجربة مستخدم استثنائية وتصاميم متميزة.

ويعيش أغلب المصريين حياة سريعة الوتيرة، تُشكِّل التكنولوجيا جانبًا مهمًا فيها؛ ولذلك فإن حجم هاتف vivo Y21 المثالي بسُمك 8 مم ووزن 182 جرام يساعد المستخدم على حمل الهاتف واستخدامه بكل سهولة.

كما يُسهل هذا الهاتف عملية الانتقال من تطبيق لآخر بفضل شاشته الـ LCD متعددة نقاط اللمس، ذات قياس 6.51 بوصة ودقة 1600*720 بكسل (HD+) التي تمنح المستخدم صورةً غنية فائقة الوضوح، ويأتي هاتف Y21 بلونين متميزين وهما الأزرق الفضي والألماسي المتوهج.

بطارية 5000 مللي أمبير وشاحن 18 وات

ومن مميزاته أنه يحتوي على بطارية طويلة العمر وذاكرة داخلية كبيرة، حيث يتميز الهاتف الذكي Y21 ببطارية طويلة العمر بقوة 5000 مللي أمبير/ ساعة و تقنية شحن سريع 18W Fast Charge ستساعد المستخدم على اجتياز أكثر الأيام انشغالاً بثقة ونجاح، ومع نظام التشغيل الحديث Funtouch OS11.1، سيسمح الهاتف الذكي Y21 بالتمتع بتجربة مستخدم فائقة السلاسة.

بالإضافة إلى أن ذاكرة الوصول العشوائي البالغة 4GB + 1GB والذاكرة الداخلية التي تصل إلى «64GB» ستسمح بسرعة الانتقال بين التطبيقات وإمكانية تخزين الموسيقى ومقاطع الفيديو والألعاب والصور وغير ذلك.

كاميرا عالية الدقة

أصبح التصوير والتقاط الصور عالية الجودة من أهم النقاط التي يُركز عليها غالبية مستخدمي الهواتف الذكية الآن، ومع كاميرا Y21 الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل + 2 ميجا بكسل والتي تتضمن فلاش LED وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، سيساعد vivo Y21 المستخدم على التقاط أروع الصور وبأفضل جودة على الإطلاق، سواء كانت صور عرضية «لاندسكيب أو بورتريه» أو مقاطع فيديو.

كما سيمنح مستشعر البصمة الجانبي بهاتف Y21 ومستشعر التعرف على الوجه المستخدم القدرة على فتح الهاتف بحركة واحدة سَلسة، وتم تطوير وضع «Ultra-Game Mode» في هاتف Y21 ليمنح المستخدم تجربة لعب سلسة، تساعده على الاستمتاع والفوز.

شاشة تحمي العينين من الضوء الأزرق الضار

وبفضل شاشة HD + Halo قياس 6.51 بوصة بتقنية in-cell المتطورة سيستمع المستخدم بتجربة مشاهدة ذات تفاصيل فائقة الوضوح وألوان غنية وحيوية لضمان تجربة استخدام متميزة سواء لمشاهدة أفلامه المفضلة أو اللعب.

كما يعمل وضع حماية العينين على ترشيح الضوء الأزرق الضار، مما يوفر المزيد من الراحة أثناء المشاهدة.

تمكنت شركة vivo من تطوير ميزات منتجاتها والعمل على تحسينها باستمرار، وذلك مقابل سعر جيد بالنسبة للفئة هذه وهو أسعار تبدأ من 2990 جنيهاً مصرياً.