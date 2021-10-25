تنفيذ 5367 حكما قضائيا متنوعا وضبط 19 قضية اتجار بالمخدرات بالقليوبية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

حملة أمنية

ووجّه قطاع الأمن العام بحسب بيان عن وزارة الداخلية، بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض

وأسفرت جهود الحملات عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض بحوزة عدد من المتهمين، وضبط 19 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 20 متهما، لـ5 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 5367 حكما قضائيا متنوعا

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 8 متهمين ومراقبين هاربين في قضايا متنوعة، وتنفيذ 5367 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.