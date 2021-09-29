حبس مسجلين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

أمرت نيابة قسم ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس عنصرين إجراميين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطهما بكميات كبيرة من المواد المخدرة بمنطقة عزبة الصفيح في مدينة المنصورة.

ورود معلومات باتجار المتهمين في المخدرات

وردت معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان بقيام كلا من «جورج.ج»، 35عاما، عنصر إجرامي خطير سبق اتهامه في 12 قضية «بلطجة، مخدرات، سلاح ناري، سلاح أبيض»، ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية استعراض قوة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، و«حمادة.ا»، 35 عاما، وسبق اتهامه في 6 قضايا، بالإتجار في المواد المخدرة واتخاذ إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنصورة مكاناً لاختبائهما ومسرحاً لإعداد وتجهيز المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

القبض علي المتهمين

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل مأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، بإشراف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وضبط المتهمين.

وجرى ضبطهما وبحوزتهما بندقية آلية، بندقية خرطوش، 2 طبنجة، طلقات مختلفة الأعيرة، 160 طربة لمخدر الحشيش، 133 ألف قرص مخدر، كمية من مخدر الشابو، كمية من الهيدرو المخدر، أدوات تقطيع وتغليف، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهما، والهاتفين للتواصل مع عملائهما.