ضبط عنصرين إجراميين يتاجران في الأسلحة النارية بالمنصورة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية، من رصد نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنصورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ياتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، على النحو التالي:

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وضبط بحوزته (14 فرد خرطوش محلي الصنع – 1 بندقية خرطوش –مبلغ مالي).

ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية، وضبط بحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع وطلقات نارية – كمية من مخدر البانجو – هاتف محمول - مبلغ مالي).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفي المحمول للاتصال بعملائهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.