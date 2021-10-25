«محمد حماقي ومسار أجباري وأحمد كامل».. تعرف على حفلات شهر أكتوبر

يشهد شهر أكتوبر الجاري، انتعاشه فنية، من خلال موسم الحفلات التي يقيمها نجوم الغناء به، حيث يستعد العديد من الفنانين لإحياء المزيد من الحفلات الغنائية، قبل انتهاء هذا الشهر، كما يُعد أبرز هؤلاء النجوم، هم: أحمد كامل، محمد حماقي، مسار إجباري، وغيرهم، وتقوم «الوطن»، باستعراضهم في السطور الآتية.

أحمد كامل

يستعد الفنان أحمد كامل، لإحياء حفل غنائي، وذلك في يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر الجاري، في فاميلي بارك، من خلال حفلة مملكة المزيكا.

وقام الفنان أحمد كامل بالترويج عن حفله الغنائي الجديد، عن طريق حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلاً: «يوم الجمعة 29 أكتوبر في فاميلي بارك في حفلة مملكة المزيكا».

فريق مسار إجباري

لم يكن أحمد كامل، الوحيد الذي سيقيم حفل غنائي في يوم 29 أكتوبر الجاري، في فاميلي بارك، فسبقته فرقة مسار إجباري، حيث شاركت الصفحة الرئيسية لهم عبر موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، بوستر الحفلة الرسمي، مشيرة به إلى موعد ومكان الحفل والذي من المقرر أن يُقام في 29 أكتوبر الجاري، في فاميلي بارك.

محمد حماقي

أعلن الفنان محمد حماقي، عن إحياءه لحفل غنائي وذلك عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر»، قائلاً: «طلاب جامعة الدلتا جاهزين؟ هشوفكم إن شاء الله يوم الجمعة، 29 أكتوبر».

ويجز وعفروتو

يحيي مطرب الراب الشهير ويجز حفلاً غنائياً، يوم 29 أكتوبر بالمنارة، «ارينا»، في التجمع الخامس، كما يشاركه في هذا الحفل «عفروتو»، وتكون أسعار تذاكر الحفل كالآتي، 300 جنية لفئة السيلفر، و500 جنية لفئة الجولد.