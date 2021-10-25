زيادة طلب الرحلات الروسية على المنتجعات المصرية بنسبة 300‪ %

كشف عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن مبيعات الجولات السياحية للمنتجعات المصرية، خلال إجازة نوفمبر فاقت توقعات منظمي الرحلات السياحية في روسيا، حيث دفع طلب الإغلاق في موسكو إلى زيادة الطلب علي منتجعات الغردقة وشرم الشيخ بنسبة 300% طبقا لإحصاءات منظمي الرحلات السياحية ATOR في روسيا.

زيادة الطلب الروسي على المنتجعات السياحية المصرية

وأضاف الخبير السياحي فى تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الإثنين، أن منظمي الرحلات يسجلون طلبًا قياسيًا على الرحلات إلى مصر خلال عطلات نوفمبر، خاصةً بعد ما تصدرت مصر تصنيف مبيعات الجولات في الخارج لهذه الفترة المرتفعة ولم يتبق أي مقعد بالفعل على رحلات المغادرة بسبب العطل المدرسية وإجازات الروس وإغلاق موسكو والمناطق الأخرى.

مصر تتصدر اهتمامات السائحين الروس

وأشار الخبير السياحي، إلى أن هذا الأمر دفعهم إلى شراء جولات منتجعات الغردقة وشرم الشيخ مسبقا، موضحاً أن مصر هي الرائدة في تفضيلات السياح الروس حيث استحوزت على 47 % من الطلبات من إجمالي المبيعات حتى نهاية نوفمبر ونحو 45 % للعام الجديد.

رحلات طيران إضافية للغردقة وشرم الشيخ من روسيا

وأكد أن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر داخل مطاراتها ومنتجعاتها السياحية كان لها ردود أفعال إيجابية واسعة المدى، لافتاً إلى أن شركات الطيران الروسية تلقت تصاريح رسمية من سلطات الطيران لتشغيل رحلات الطيران العارض إلى الغردقة وشرم الشيخ بكمية غير محدودة تقريبًا.

تطعيم المترددين على إدارات المرور بلقاح كورونا

وفي سياق مغاير، كشف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن تخصيص فرق طبية وعيادات متنقلة لتطعيم المواطنين المترددين على إدارة مرور مدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر بالمجان، وذلك أثناء انتظار المواطنين لتلقي خدمة إنهاء التراخيص، استمرارا لفاعليات خطة الفرق المتنقلة لمنظومة لقاح كورونا بالمحافظة وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الإثنين، تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم المواطنين المترددين علي مواقف السرفيس بلقاح كورونا، وذلك في إطار خطة الصحة بتطعيم جميع المواطنين بالبحر الأحمر بلقاح كورونا بناءا علي تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة بتطعيم جميع المواطنين.