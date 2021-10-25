ضبط 1,2 طن مستحضرات تجميل وفلفل أسود وكركم مجهولة المصدر بالجمالية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، بإداراتها المختلفة، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة الجرائم التموينية.

ضبط المتهم

وضبطت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، المسؤول عن محل عطارة كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية، لإدارته المحل دون ترخيص وحيازته كمية من مستحضرات التجميل والمواد الغذائية مجهولة المصدر ودون بيانات، تفيد بتاريخ الإنتاج والصلاحية، بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المحل على (1,200 طن مستحضرات تجميل، 400 كيلو جرام دقيق، 200 كيلوجرام فلفل أسود، وكركم) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

اعترافات المتهم

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بإدارته المحل دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.