ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر في القاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

ضبط مصنع مواد غذائية بدون ترخيص

وفي هذا الصدد، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «صاحب مخزن وثلاجة - كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكي»؛ لإدارته مخزنًا وثلاجة بدون ترخيص، وحيازته موادًا غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها؛ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

دواجن فاسدة داخل الثلاجة

وعثر بداخل الثلاجة على «3,250 طن دواجن – 2,500 طن قوانص دواجن – 220 كيلو مسلى- 130 كيلو كفته – 75 كيلو ليه ضاني».

بمواجهة صاحب المخزن، اعترف بحيازته للمضبوطات؛ بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.