تموين قنا: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 27 تاجرا

قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، بشأن الحملات التي شنتها مديرية التموين اليوم، على مستوى الإدارات الفرعية، تمكن القائمين على التفتيش بإدارة تموين فرشوط، من ضبط عدد 22 كجم أسماك منتهية الصلاحية، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وذلك لمخالفة القانون رقم 10 لسنة 1966، كما تم ضبط 150 لفة سكر غير محتفظ لها بفواتير، وتحرير محاضر بالواقعة، بأرقام 1403 و1405 جنح فرشوط.

وتابع في بيان، إن إدارة التجارة الداخلية في المحافظة، ضبطت عدد 51 علبة زبادي منتهية الصلاحية، كما تمكنت إدارة تموين نقادة، من ضبط عدد 20 كيس سناكس منتهي الصلاحية (مقرمشات)، ما يؤثر على صحة وسلامة الأطفال، وجرى تحرير المحضر رقم 923 جنح نقادة.

كما تمكنت الحملة في نقادة، من ضبط عدد 604 كجم من دقيق المستودعات، وتجميعه بغرض بيعه في السوق السوداء، وتم تحرير المحضر رقم 924 جنح نقادة.

وأكد «السيد»، أنه جار إرسال المحاضر إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأضاف أنه في ضوء الرقابة على الأسعار، تم تحرير عدد 9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير عدد 6 محاضر عدم الإعلان عن وصول مقررات تموينية ومحضر توقف عن صرف المقررات التموينية ومحضر تجميع اسطوانات البوتاجاز لغرض بيعها بالسوق السوداء، و2 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر عدم إعطاء بون للمواطن ومحضر عدم الإعلان عن قائمة تشغيل.

وكشف وكيل المديرية، أن إجمالي المخالفات التموينية اليوم بلغ 27 مخالفة تموينية متنوعة، مؤكدا أن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.