استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين في مصر والكيلو بـ 27 جنيها

كشفت مصادر مسؤولة ببورصة الدواجن، عن استقرار أسعار الدواجن اليوم في السوق المصري، بعد حالة من الارتفاع الرهيب خلال الأيام القليلة الماضية في أغلب محافظات الجمهورية بسبب خروج العديد من المربيين من السوق بعد حالة الخسارة التي تعرضوا إليها في شهر رمضان الماضي، وتشهد الدواجن البيضاء إقبالًا كبيرة من المواطنين كونها تعتبر مصدر هام للبروتين.

أسعار الدواجن اليوم انخفضت بسبب ضخ كميات كبيرة

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن استقرار أسعار الدواجن في البورصة اليوم، سجلتمن 27 جنيه إلى 30 جنيه، يرجع إلى ضخ الحكومة كميات كبيرة منها، بالتعاون مع الاتحاد المصري لمنتجي الدواجن.

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة التموين قامت بضخ كميات كبيرة في المجمعات الاستهلاكية، التي تغطى كافة أنحاء الجمهورية، والتي يزيد عددها عن 1300 مجمع استهلاكي يستفيد منها عشرات المئات من المواطنين يوميًا، حيث تتيح هذه المجمعات توفير نحو 1200 سلعة غذائية أخرى إلى جانب الفراخ البيضاء واللحوم البلدي والبيض.

مليار دجاجة يتم أنتاجها في مصر كل عام تكفى الاستهلاك المحلي

وأكدت المصادر، على أن أنتاج مصر من الدواجن البيضاء يزيد عن المليار دجاجة سنويا تغطى الاستهلاك المحلى، وارتفاع الأسعار الأخير يرجع إلى عدة أسباب أبرزها خروج بعض المربيين من المنظومة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والتي يتم استيراد ما يزيد عن 90% منها من الخارج مثل الذرة الصفراء و الأدوية البيطرية.

توقعات بانخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة

وأكدت المصادر على أن أسعار الدواجن ستشهد أنخفاضا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن وفرت الدولة أسعار الأعلاف بأسعار مناسبة للمربيين، بالإضافة إلى دخول فصل الشتاء الذي يقل فيه نفوق الدواجن بشكل ملحوظ مقارنة بفصل الصيف.