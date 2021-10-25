تحرك برلماني يطالب بزيادة أسرة العناية المركزة في المستشفيات

تقدّم محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن معاناة كثير من المستشفيات من قِلة عدد أسرة الرعاية المركزة، وذلك في إطار استخدام الأدوات الرقابية البرلمانية على أداء الحكومة.

ووجّه النائب، سؤالا إلى وزيرة الصحة، بشأن معاناة الكثير من المستشفيات من قِلة عدد أسرة الرعاية المركزة، وعن خطة الوزارة لزيادة عدد أسرة الرعاية المركزة.

قلة عدد أسرة الرعاية المركزة

وقال النائب في طلب الاحاطة، إنّه وفقًا للمادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنّه يتقدم بالسؤال الآتي نصه، موجّها إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في شأن معاناة الكثير من المستشفيات العامة من قلة عدد أسرة الرعاية المركزة على مستوى الجمهورية، ما يؤدي في كثير من الأحيان لخطورة على حياة المريض الذي قد لا يتوفر له مكان شاغر في الرعايات المركزة.

خطة وزارة الصحة

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «ما هي خطة وزارة الصحة نحو زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة في المستشفيات العامة بمختلف أنواعها؟»، مطالبا بأن تكون الاجابة على السؤال (كتابة) عملا بحكم المادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.