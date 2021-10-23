المرشح لرئاسة الأهلي أمام الخطيب: «ما ارتكبتش جريمة.. وهذاكر عشان أنجح»

قال خالد سليمان، المرشح لرئاسة النادي الأهلي ضد محمود الخطيب، اليوم، إنه لم يترشح لانتخابات رئاسة النادي الأهلي أمام الخطيب غيره، وهذا ليس ذنبه، مؤكدا أن عمره 59 عاما، ولديه مكتب محاماة، وكان عضوا بمجلس النواب حتى عام 2011.

المرشح أمام الخطيب: عايز أخدم النادي

وأشار «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إلى أنه حزين بسبب تطاول بعض الأشخاص عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه يتمنى خدمة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المرشح لرئاسة النادي الأهلي ضد محمود الخطيب، أنه يرفض التنمر عليه من بعض المذيعين، متابعا: «أنا مرتكبتش جريمة إني اترشحت لوحدي ضد محمود الخطيب وأنا مش نازل أهزر وعارف النادي وعاوز أخدمه وعندي ثقة في الجمعية العمومية للنادي وبذاكر عشان أنجح في الانتخابات، وأتمنى وجود نتيجة ترضيني في الانتخابات ولو مفيش نتيجة ترضيني ههني الخطيب».

قائمة محمود الخطيب

وتضم قائمة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي، كل من: محمود الخطيب رئيساً والعامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً صندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد الغزاوي وخالد عبد القادر ومحمد سراج الدين، ومحمد الجارحي ومي عاطف.