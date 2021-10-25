كشف لغز العثور على «جثتي القليوبية».. بدأت بـ«فدية» وانتهت بطلقة في الرأس

تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثتين بأحد المجاري المائية في شبين القناطر.

تلقى مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا بالعثور على جثتين بأحد المجاري المائية بدائرة المركز، وانتشالهما، وتبين أنهما لكلٍ من «طالب، مقيم بدائرة المركز- آخر- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان 6 أكتوبر بالجيزة» بهما عيارين ناريين بالرأس، وعُثر بطيات ملابسهما على متعلقاتهم الشخصية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية.

خطة المتهم بدأت بـ«فدية»

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، إذ اختمرت في ذهنه فكرة ارتكاب جريمة خطف أحد الأشخاص ومساومة ذويه على دفع فدية مالية كبيرة، وفي سبيل ذلك تحصل على «طبنجة» وتردد على مدينة 6 أكتوبر لسابق عمله بها، واستقل سيارة أجرة عاقدًا العزم على سرقة سيارة لاستخدامها في اختطاف شخص.

وقام المتهم بإطلاق عيارًا ناريًا على قائد السيارة، فأودى بحياته وقام بنقل جثته وإلقاها بمكان العثور عليها، عقب ذلك اتصل بالمجني عليه الثانى «من أهالى القرية محل سكنه»، باستخدام هاتف السائق واستدراجه لمكان العثور؛ بهدف خطفه إلا أنه اكتشف عدم تدبير مكان لاحتجازه، فقام بالتخلص منه عن طريق قتله وقام بإلقاء جثته بمحل العثور.

إحضار سائل بنزين

وقرر المتهم بأنه استعان بصديق له وطلب منه إحضار سائل بنزين وتوجه لدائرة مركز شرطة الخانكة بادعاء تسليم السيارة لمالكها، وقام بإنزال صديقه والسير بالسيارة لمسافة وأضرم النيران بها.

وأرشد عن السيارة وتبين تفحمها وعُثر بين رماد الحريق على 3 ظرف فارغ من ذات العيار، وأضاف بتخلصه من الهاتف المحمول الخاص بأحد المجنى عليهما بتركه بين مقاعد أحد الأوتوبيسات الأجرة، وأمكن التوصل لحائزه كما أرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة «طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار».