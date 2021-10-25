الهجرة: إطلاق قافلة طبية بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية ببني سويف غدا

تطلق السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، غدًا الثلاثاء، قافلة طبية لأهالي القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة بني سويف، في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وبالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان، اليوم الاثنين، أن المشاركة في إطلاق هذه القافلة الطبية يأتي انطلاقا من حرص الوزارة على تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان في عهد الجمهورية الجديدة، وهو ما تدعمه المبادرة الرئاسية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، في المحافظات الأكثر تصديرًا لهذه الظاهرة.

خطوات لتأهيل الشباب صحيًا وفنيًا للهجرة الآمنة

وشددت وزيرة الهجرة، على أن هناك خطوات جادة لضمان تأهيل الشباب صحيًا وفنيًا للهجرة الآمنة، مع توفير البدائل المختلفة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، والمساعدة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

من جهته، أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن إطلاق مؤسسة صناع الخير والشريك الاستراتيجي البنك الأهلي المصري، لهذه القافلة بمحافظة بني سويف، يأتي في إطار استراتيجية عمل المؤسسة التي تستهدف مد جسور التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية للمساهمة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الرائدة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق أهدافها المرجوة ومن بينها المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

الكشف على أمراض العيون

وأضاف «زمزم» أن هذه القافلة ستقدم خدمات الكشف على أمراض العيون بأحدث الأجهزة الطبية ومن خلال فريق طبي عالي المستوى، كذلك صرف العلاج اللازم وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وعمليات جراحات عيون تمهيدا لتسليم النظارات وإجراء العمليات، مثمنا دعم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لجهود مؤسسة صناع الخير لخدمة شرائح غير القادرين في القرى والمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية في ظل دعم كبير من المصريين بالخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن القافلة الطبية تستهدف الكشف على أمراض العيون لأهالي قرية الحرجة مركز ناصر في بني سويف، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير وتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور نيفين القباج ومتابعة محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم.