ضبط 3747 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ووفق بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، فقد اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

ضبط 3747 قضية سرقة تيار كهربائي

في إطار ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، تم ضبط 2977 قضية متنوعة.

ضبط 3747 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 1035 قضية تموينية متنوعة أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية».