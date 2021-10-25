أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم عن شحن 10 آلاف طن صودا كاوية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد.

وأوضحت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، في بيان لها، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة YM SATURN التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 148 مترا والغاطس 7.5 متر وذلك لشحن 10 آلاف طن صودا كاوية من الميناء.

دخول 6 سفن حاويات بميناء شرق بورسعيد

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 7 سفن ومن المنتظر وصول سفينة.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتين، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل حركة مرور السفن بموانىء بورسعيد

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

كانت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أعلنت في بيان صادر عنها، أمس، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1 التى ترفع علم سانت كيتس ويبلغ طولها 91 متر والغاطس 6 متر وذلك لتفريغ 3500 طن رخام بالميناء، وشددت على استمرار حركة دخول وخروج السفن في سهولة ويسر دون ظهور أية عقبات.