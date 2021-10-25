10 علماء من جامعة بورسعيد ضمن قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية، مؤخرًا قائمة بأسماء أعلى 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، وعددهم حوالي 160 ألف عالم من 149 دولة، اعتماداً على قاعدة بيانات «‎ Scopus»، وتعتمد الدراسة على قاعدة البيانات التى تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات على أساس مؤشرات الاقتباس الموحدة، وعدد الاستشهادات، ومعامل هيرش والتأليف المشترك.

قائمة علماء العالم تضم 396 مصريا بالجامعات والمراكز البحثية

وأوضحت جامعة بورسعيد، في بيان أصدرته اليوم، أنه تم نشر هذا التقرير في دار النشر الدولية السيفير، بتاريخ 19 أكتوبر 2021، واحتوت هذه القائمة على 396 عالما مصريا من مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

رئيس جامعة بورسعيد: اختيار العلماء كان من كليتى العلوم والهندسة

وصرح الدكتور أيمن محمد ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، أن 10 علماء من أبناء الجامعة متخصصين في مجالي الهندسة والعلوم طبقاً لدراسة جامعة ستانفورد، كانوا ضمن أفضل 2% من العلماء عالميا لعام 2021.

وأشار رئيس جامعة بورسعيد أن اختيار علماء من جامعة بورسعيد يعكس مدى الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس في الارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المصنفة دوليا.

وأكد دكتور أيمن إبراهيم أن هذا التقرير الدولي يعتبر إنجازا ملحوظا للباحثين بالجامعة حيث يشير لجودة المخرجات البحثية.

وهنأ رئيس جامعة بورسعيد، العلماء الذين وردت أسماؤهم في قائمة أفضل 2% من علماء العالم، متمنياً لهم التوفيق والمزيد من التقدم خلال مسيرتهم العلمية.

وأعلن رئيس جامعة بورسعيد، أن العلماء هم: (الدكتور ممدوح جاد الله من كلية العلوم، والدكتور خالد زكى الوكيل بكلية العلوم، والدكتور ناصر حسنى، والدكتور وليد مسلم، والدكتور مؤمن صلاح، والدكتور علاء الدهشان، والدكتور محمد شفيق، والدكتور سمير الطنطاوى، والدكتور أيمن صلاح الحسينى من كلية العلوم، والدكتور محمد بسيونى كلية الهندسة).

ومن جانبها أوضحت الدكتورة راوية رزق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن عدد العلماء الذين انضموا لهذه القائمة ارتفعوا من خمسة علماء في العام الماضي إلى 10، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع البحث العلمي بالجامعة.