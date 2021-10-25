تطهير شبكات الصرف الصحي بأحياء بورسعيد استعدادا للشتاء

شهدت أحياء بورسعيد أعمال تطهير بالوعات تصريف الأمطار وشبكات الصرف الصحي ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء، وأعلن الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، استمرار أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار ورفع المخلفات والرمال من الشنايش بنطاق الحي، لافتا إلى تكليفه إدارة المنشآت الصحية بالحي بالجاهزية والاستعدادا لاستقبال موسم الشتاء.

وأوضح رئيس حي المناخ أنه يتم إستكمال الأعمال بنطاق شارع عادل الشربيني، وجاري استكمال الأعمال بالمرور تباعا على كافة المناطق وخاصة البؤر المرشحة لتراكم مياه الأمطار بنطاق حي المناخ.

وأشار في بيان صحفي، إلى أن الأعمال تأتي استكمالا لاستعدادات الحي لموسم الشتاء عبر التأكد من جاهزية المعدات و ورفع المخلفات، فضلا عن الدفع بفرق فنية لصيانة أعمدة الإنارة.

إحلال وتجديد خطوط الصرف المتهالكة بحي الضواحي

من جانب أخر، تابع اللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، أعمال إحلال وتجديد «خطوط الصرف»، المتهالكة بمنطقة نفيسة الجديدة بالحي، حيث تم إحلال وتجديد خطوط الصرف المتهالكة داخل منور العمارة 64 بالمنطقة، وذلك في إطار جهود الحى المستمرة لإصلاح وصيانة شبكة الصرف ووقف تسريب المياه ورفع كفاءة الصرف الصحي بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

نقلة نوعية في مشروعات التطوير ورصف الطرق بالضواحى

وأكد رئيس حي الضواحي، أن الحي يشهد مؤخرا نقلة نوعية في التطوير تتمثل في مشروعات التطوير ورصف الطرق التي تتم في الشوارع الرئيسية والمناطق الأكثر احتياجا بما يتلائم مع الخطط الجديدة للحفاظ على الواجهة الحضارية للمحافظة.