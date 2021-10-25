«الغرف السياحية»: جاهزون بنسبة 90% لموسم العمرة.. وننتظر قرار السعودية

تستعد شركات السياحة لموسم العمرة الجديد، خاصة بعد قررات المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي بشأن فتح المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة بكامل طاقتهم الاستيعابية أمام المصلين، إلى جانب تشغيل المطارات السعودية، بعد فترة من التوقف بسبب أزمة جائحة كورونا.

«صحصاح»: الشركات المصرية مستعدة لعودة العمرة

وفي هذا الشأن، قال أشرف صحصاح، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، إنَّ الشركات المصرية على أتم استعداد لعودة موسم العمرة، وللضوابط السعودية بأي شكل منها، إذ يعمل كل القائمين على السياحة بمصر بما يملكون من خبرات وأيدي مٌدربة وكوادر بشرية مهيأة وجاهزة، وفي انتظار إعلان السعودية استقبال المعتمرين المصريين.

عضو الغرف السياحية: قرار المملكة مؤشر جيد لعودة المعتمر المصري

وأضاف «صحصاح» في حديثه لـ«الوطن»، إنَّ إعلان إنجلترا رفع اسم مصر من القائمة الحمراء، دليلا أن الوضع الصحي بها أصبح أكثر استقرارًا، وهو ما يجب على السعودية أن تنظر إليه، خاصة بعد الخسارة الفادحة التي تعرضت لها فنادقها الخاصة بالمعتمرين بسبب كورونا، لافتًا إلى أنَّ بدء المملكة في استقبال المعتمرين من جنسيات مختلفة، وفتح أبواب الحرم وإزالة لافتات الإجراءات الاحترازية مؤشرًا على أن الوضع أصبح هادئًا، والأمور وصلت إلى مرحلة عالية من الطبيعية.

وأشار عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنَّ وزارة السياحة والاتحاد والشركات السياحية جاهزين بنسبة 90% لاستكمال الضوابط المصرية السعودية، ودخول موسو العمرة الجديد بكل الإجراءات اللازمة، لافتًا إلى أنَّه بالنسبة بدء استقبال السعودية للمعتمرين مؤشر قوي على أن يكون من بينهم المعتمر المصري قريبًا، خاصة أن المملكة لا تستغنى أبدًا عن السوق المصري، ومعظم مكاتب العمرة بها تعتبر السياحة المصرية هي الأساس؛ لأن المعتمر المصري سخي في إجراءاته وشرائه واستهلاكه في السعودية.

استغلال العاملين بالسياحة لفترة حظر كورونا في التجديد

ولفت «صحصاح» إلى أنَّ شركات السياحة المصرية على أتمّ استعداد للتنفيذ فورًا في أي مجال للسياحة سواء دينية أو ترفيهية أو غيرها، مضيفًا أنَّه خلال فترة كورونا والحظر حدث إحلال وتجديد في معظم الفنادق بالمناطق السياحية، فضلا عن المشروعات والافتتاحات التي كانت هى الأكثر بالعالم خلال بداية تفشي «كوفيد 19»، سواء في البنية التحتية أو الطرق الحديثة، والتي تعتبر عمودًا فقريًا لجذب السياحة والاستثمار.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في فبراير الماضي، تعليق دخول 22 دولة إلى المملكة، من بينهم مصر، ومنع أي شخص قادم للمملكة ومر بإحدى هذه الدول خلال مدة 14 يومًا، خوفًا من تفشي وانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.