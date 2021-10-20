استعدادات بالسعودية لاستقبال العمرة.. 200 شركة و250 ألف غرفة فندقية

ساهم رفع الطاقة الاستيعابية الكاملة في المسجد الحرام، المتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في المملكة العربية السعودية، في ارتفاع مؤشرات الإيواء في الفنادق والحراك التجاري لوسائل النقل والمطاعم والتسوق في مكة المكرمة.

ونقلت قناة «العربية» عن محمد السميح، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية، قوله إن نحو 200 شركة ومؤسسة عمرة تعمل خلال موسم العمرة الحالي في تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن، موضحا أن الخدمات تشمل استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق، والإشراف في دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق «اعتمرنا».

كما تشمل الإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة، والتواجد والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة، بحسب عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية.

250 ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة بتصنيف عالي الجودة

وأشار «السميح» إلى أن هناك أكثر من 250 ألف غرفة فندقية بمكة المكرمة بتصنيف عالي الجودة، وحسب المواصفات العالمية، جاهزة لاستقبال المعتمرين سواء من الداخل أو الخارج، موضحا أن شركات ومؤسسات العمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم، بعد أداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة ويسر وسهولة.

استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة تقييم المخاطر بشكل دوري وفقًا لمستجدات الوضع الوبائي، وبحسب التوصيات من الجهات المختصة.

وكانت الوزارة أوضحت في بيان مساء أمس، الثلاثاء، أن توصية هيئة الصحة العامة «وقاية» هي استمرار العمل بتطبيق التباعد بين المصلين في المساجد، لأن المساجد يرتادها كل الأعمار ومختلف الحالات الصحية ولا يوجد بها نقاط للتحقق من الحالة الصحية في تطبيق «توكلنا» عند الدخول، ما يتطلب العمل بالإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

فيما أكدت وزارة الداخلية السعودية، استمرار العمل بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في الأماكن التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق «توكلنا».