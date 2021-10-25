وزير البترول لـ«بلومبرج»: سنحقق الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال عامين

قال وزير البترول طارق الملا، خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج الأمريكية، خلال وجوده في السعودية، على هامش مؤتمر المبادرة الخضراء في الرياض، إن مشروعات الطاقة التي نفذتها الحكومة المصرية، وتستمر في تنفيذ بعضها سيكون نتيجتها الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال عامين.

وتابع الملا، إنه بعد عمليات التطوير الكبيرة التي تشهدها معامل تكرير البترول، مع إضافة محطات تكرير جديدة بتكلفة تناهز 7 مليارات دولار، سيكون هناك طاقة إنتاجية تقدر بحوالي 6.2 مليون طن سنويا.

الاستفادة من صادرات الغاز الطبيعي

وأوضح الملا، أنه من بين تلك المنتجات البنزين والديزل، متابعًا أن خطط التطوير تأتي ضمن استراتيجية حكومية من أجل تكرير النفط الخام محليًا بدلًا من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية التي تم تكريرها، حيث إن مصر لا تنتج كميات كبيرة من النفط، لكنها تقوم بعمل رائع متعلق بالمنتجات البترولية، علاوة على استراتيجية أخرى تهدف إلى الاستفادة من صادرات الغاز الطبيعي، والتفاوض بشأن المزيد من اتفاقيات البيع طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على الشراء بشكل فوري، حيث 60% من صادرات الغاز تتم من خلال عقود طويلة الأجل، مع وجود نسبة تقدر بحوالي 40% يتم بيعها على أساس فوري.

وقال الملا، إن الارتفاع الحالي في أسعار الغاز الناتج هو شيء استثنائي ولن يستمر طويلا، مشيرًا إلى دول الجوار تنظر إلى مصر كمركز للغاز، كما أن استراتيجية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة ستكتسب أهمية إضافية بسبب أزمة الطاقة الحالية.

وكان الملا قد أكد، خلال وجوده في المبادرة الخضراء، أن مصر تعمل على تقليل انبعاثات الكربون الكربونية، وكذلك تحسين جودة وسائل النقل الهامة والصديقة للبيئة مثل مترو الأنفاق والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

يذكر أن مصر مركزًا للغاز الطبيعي منذ عام 2018 منذ أكتشاف حقل ظهر.