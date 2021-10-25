محافظ بني سويف يوجه بتكثيف حملات المرور على المقاهي

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، بتكثيف حملات المتابعة والمرور الدوري على المقاهي والكافيهات، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تداول الشيشة، استجابة لشكوى بعض المواطنين التي تم رصدها، من وجود مقاهي تقدم الشيشة بناحية دشطوط مركز سمسطا، حيث تم منع تقديم الشيشة بالمقاهي تنفيذا لقرارات الحكومة ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

محافظ بني سويف يوجه بمتابعة شكاوى المواطنين ميدانيا

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للمتابعة ببحث الشكوى ميدانيا، حيث قامت اللجنة بتنفيذ التكليف، وقامت بالمرور على المقاهي المذكورة للتأكد من صحة الشكوى، وأعدت اللجنة تقريرا يحتوي على بعض التوصيات التي اعتمدها المحافظ.

التنسيق لحل مشكلة تكدس الركاب بموقف سمسطا وعدم التزام السائقين بتعريفة الركوب

وفي السياق، استجاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمسطا بالتنسيق مع إدارة المرور بالمركز، لشكاوى المواطنين من تكدس طلبة الجامعات والمعاهد والأهالي بموقف سيارات الأجرة خط «سمسطا ــ بني سويف»، وعدم التزام السائقين بالتعريفة المقررة، حيث انتقل كل من رئيس المدينة ومدير إدارة المرور لموقف سيارات الأجرة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو تيسير حركة نقل الركاب والتزام السائقين بالتعريفة المحددة لكافة خطوط السير.

كما نفذت الوحدة، حملة مكبرة بالتنسيق مع الري والزراعة والصرف الصحي وقوات الأمن لإزالة كافة صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتمكنت الحملة من تنفيذ 15 قرار إزالة على ترعة ري قفطان الغربية بزمام قرية مازورة والشنطور.