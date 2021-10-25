محافظ بني سويف يتفقد فصول المدرسة المصرية اليابانية

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جولة تفقية اليوم بالمدرسة المصرية اليابانية بالحي الرابع بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدرسة، وذلك بحضور الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والخبير الياباني المسؤول عن أنشطة التوكاتسو بالمدرسة، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.

غنيم يشيد بمكونات وتصميم المدرسة المصرية اليابانية

وتفقد المحافظ عددا من فصول المدرسة وتابع جانباً من العملية التعليمية، مشيدا بمكونات وتصميم المدرسة، وأهمية هذا النوع من المدارس، الذي يستهدف نقل التجربة اليابانية الناجحة في مجال التعليم من خلال تدريب التلاميذ على مجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يقوم على التطور المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد وخلق مناخ إيجابي للتعليم وحياة أفضل للطلاب داخل الفصل.

محافظ بني سويف: المدرسة اليابانية تمثل دعما قويا لمنظومة التعليم بالمحافظة

وأكد محافظ بني سويف أن هذه النوعية من المدارس تمثل دعمًا قويًا لمنظومة التعليم بالمحافظة، من خلال إدخال الأنظمة التعليمية الحديثة، وزيادة الأنشطة في العملية التعليمية، بما يسهم في بناء قدرات الطلاب ومهاراتهم، وذلك في اطار تنفيذ رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه، أشار وكيل وزارة التعليم، إلى أن المدرسة مقامة على مساحة إجمالية 10480متر، وتضم 18 فصلًا دراسيًا، و4 فصول رياض أطفال، وصالة جيمينزيوم، وصالة متعددة الأغراض، ومعامل للعلوم واللغات، وغرف للمصادر وللتحضير، وكافتيريات، وملاعب، وصالات للمدرسين، وحجرات للمجال الصناعى والاقتصاد المنزلي، ودورات مياه، ومسطحات خضراء.