إحالة مسئولي الإيرادات والإشغالات بإهناسيا في بني سويف للتحقيق

أحال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسئولي الإشغالات والإيرادات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا إلى التحقيق في الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، بسبب التراخي في اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال بعض الإشغالات غير القانونية بمنطقة العمارات السكنية بشارع أحمد عفت بإهناسيا.

محافظ بني سويف يشكل لجنة لمعاينة شكوى مواطنين بوجود مخالفات في إهناسيا

جاء ذلك القرار، بناء عن تقرير لجنة المتابعة التي كلفها المحافظ بمعاينة شكوى بعض المواطنين التي تم رصدها، والتي تفيد بوجود مخالفات بالمنطقة، لتحديد أوجه القصور التنفيذي والإداري، حيث قامت اللجنة التي أشرف عليها أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة، بالمعاينة الميدانية، والتي أكدت بالمعاينة صحة ما تم رصده من مخالفات.

لجان المتابعة تكشف تحويل وحدات سكنية لتجارية بإهناسيا

وتبين وجود عدد كبير من الوحدات السكنية بالطابق الأرضي من عمارات شارع أحمد عفت بمدينة إهناسيا مستغلة نشاط تجاري بالرغم من تخصيصها سكني، ووجود إشغالات بصورة غير حضارية ومخالفة للقانون وبروز محلات وتاندات ودرج سلالم وفاترينات عرض وبضائع محلات على الأرصفة، وأكشاك بمحيط منطقة توزيع الكهرباء، فضلاً عن بناء أحد المواطنين حائط بالبلوك الأبيض خلف العمارات السكنية.

وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية «نشأت معبد»، باتخاذ ما يلزم حيال المخالفات التي تم رصدها، والتي وردت بتقرير اللجنة الميدانية، مع التنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة في هذا الشأن، والتي أفادت بشأنها لجنة المتابعة أنه تم تنفيذها.