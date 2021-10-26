حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 26-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج السرطان شخصيته العاطفية، فهو مرهف الإحساس يتصف بالوفاء الشديد وعاطفته القوية تجاه من يحب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

رغم الضغوط.. الفلك يمنحك اليوم روح تحدي ويمكنك أن تفرض سيطرتك، فقط كن لبقا واحمِ نفسك!

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق، وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان أحمد السعدني، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يوليو.