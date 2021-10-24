حظك اليوم برج السرطان الأحد 24 -10-2021 مهنيا وعاطفيا

التعاطف مع الآخرين والعطاء المفرط دون مقابل ومنح الدفء لمن حوله أبرز ما يتميز به مولود برج السرطان وذلك بفضل عاطفته وحساسيته العالية وقدرته على مشاركتها مع المقرّبين منه، فهو، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

يتنافر القمر مع فينوس في منزلي الصحة، ومن المناسب اليوم أن تنظم جهودك وأن تكون أكثر عناية بصحتك وسلامتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وللتأمل وينفعك عدم إعلان أفكارك وأخبارك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.