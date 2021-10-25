حظك اليوم الاثنين 25-10-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

قسّم علماء الفلك الأبراج إلى اثني عشر برجًا، منها برج الجدي والدلو والحوت، وتُوضع هذه الأبراج في مجموعات حسب طبيعتها ومنها ما هو ترابي، أو هوائي، أو مائي، أو ناري، وقد ارتبط علم الفلك قديمًا بالتنجيم، و هو أحد العلوم القديمة المتخصصة في دراسة الأجرام السماوية المختلفة، ويفضل البعض البحث عن حظ أبراجهم الفلكية يوميًا.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها والمتابعين على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 25-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك كل اللباقة والدبلوماسية ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

حظك اليوم برج الحمل 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حسين فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 25-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تعمل بدقة كي تحقق مكسبا ونجاحا، وادرس جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الثور 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه في خطواتك، وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-10-2021 على الصعيد المهني

الحماس وروح الفكاهة يساعدانك اليوم على التعامل مع المستجدات.

حظك اليوم برج الجوزاء 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في برجك يجعلك تعتمد أسلوبا مؤثرا وتبدو فاتنا ومقنعا للجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الممثل الأمريكي مورجان فريمان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 25-10-2021 على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك.. واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.

حظك اليوم برج السرطان 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.. لا تعلن خططك وتجنب التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 25-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات يمدك اليوم بالقدرة على تنمية أعمال وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تعدك بأوقات سعيدة تجمعك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 25-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس يجعلك اليوم تميل للتشدد والعصبية، وينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.

حظك اليوم برج العذراء 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. الشمس بمنزل العلاقات تمنحك طاقة وتعرف كيف تستغل الفرص المتاحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل عامر منيب ، ويوافق تاريخ ميلاد 2 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 25-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وقد تلعب الصدفة دورا في حياتك.

حظك اليوم برج الميزان 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويساعدانك على توطيد علاقاتك وقضاء أوقات هانئة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 25-10-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يمنحك فرص أفضل وأفكارا مبتكرة لتنمية أعمالك وأموالك.

حظك اليوم برج العقرب 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

تتحرر من بعض القيود وتتجه إليك الأنظار وتستمتع بصحبة الأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 25-10-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يجعلك مشوشا وقد تنتابك هواجس، وعليك أن تتأكد من صحتها لتحمي حقوقك.

حظك اليوم برج القوس 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل اليوم للعناد والمقاومة.. اصبر وتعامل بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلاد ها 13 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 25-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزلك السادس يشحذ إصرارك ويشغلك القيام بواجباتك وتعمل بكل ما تملك من طاقة.

حظك اليوم برج الجدي 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل الأصدقاء تعدك بأجواء هادئة وتتألق مواهبك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 25-10-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. المريخ وعطارد بمنزل الحظ يمنحانك القدرة على إثبات وجودك واستدراك أي خطأ أو تقصير.

حظك اليوم برج الدلو 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك اليوم تبدو أجمل خاصة عندما تظهر مشاعرك الجميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 25-10-2021 على الصعيد المهني

تميل لعدم التساهل والفلك ينصحك بالصبر والتسامح، ولا تتسرع في غضبك عند أول معارضة فكرية.

حظك اليوم برج الحوت 25-10-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس والقمر معاكسان.. قد تواجه بعض الخلافات وعليك أن تقبل الاختلاف بصدر رحب فهو جزء من الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.