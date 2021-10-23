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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:09 ص | السبت 23 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

العطاء المفرط دون مقابل ومنح الدفء لمن حوله أبرز ما يتميز به مولود برج السرطان وذلك بفضل عاطفته وحساسيته العالية وقدرته على مشاركتها مع المقرّبين منه، فهو، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة وينفعك ذلك لمراجعة نفسك، فقط لا تتكلم عن حياتك الشخصية وتجنب التعالي.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

 

تجذبك المغامرة وتخيفك في نفس الوقت، واليوم عليك أن تتمهل ولا تعلن عن خططك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

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