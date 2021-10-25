حظك اليوم برج السرطان الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

المشاعر الجياشة أحد صفات مولودة برج السرطان، كما أنّها تطلق العنان لخيالها في توقع الأحداث، وتفضل الجو الأسري، وتمتلك شخصية مزاجية متقلبة أغلب الوقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك الأفلاك بالابتعاد عن كل ما يثير أعصابك.. واليوم مناسب للعناية بنفسك وبصحتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تحمي نفسك من العيون ومن المتربصين.. لا تعلن خططك وتجنب التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.