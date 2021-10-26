حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 26-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب، على الرّغم من الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تنظم جهودك، ولا تعلن خططك وتحكّم في تلقائيتك، ولا تفخر بنفسك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

المريخ وعطارد بمنزل العلاقات يساعدانك على التعامل بحنكة، فقط ينصحك الفلك اليوم بعدم التعالي ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.