حظك اليوم برج الأسد الأحد 24-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد يتميز بأنه قوي ومسيطر، يفرض شخصيته على الأشخاص المحيط\ين به، كما أنه يتمسك برأيه حتى يتم تنفيذ ما يرغب به، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

الوضع الفلكي داعم ويمنحك حماسا وطاقة ونشاطا.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر بمنزل الأصدقاء.. الأحباب والأصدقاء يمثلون لك اليوم سببا أساسيا للسعادة، فلا ترفض دعوتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.