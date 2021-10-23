حظك اليوم برج الأسد السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا

الاهتمام بالمظهر واللباقة في الحديث، يعد أبرز صفات مولود برج الأسد كما يعرف بشخصية مغرورة بشكل كبير ويميل للتسلط وأخذ زمام الأمور لتمتعه بشخصية قيادية وصارمة فيفرض قراراته بأسلوبه الخاص، وفي إطار الخدمات اليومية المتنوعة التي تقدمها «الوطن» نستعرض حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

تميل اليوم لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بأوقات حلوة إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.