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محمود مسلم

حظك اليوم برج الأسد الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:40 ص | الإثنين 25 أكتوبر 2021
برج الأسد

برج الأسد

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه شخصية صارمة وقوية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات يمدك اليوم بالقدرة على تنمية أعمال وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

فينوس بمنزل الحب تعدك بأوقات سعيدة تجمعك بمن تحب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

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