ضبط عصابتين لسرقة كنترول المصاعد والكابلات في القاهرة

ألقت قوات الأمن بمحافظة القاهرة القبض على شخصين حاولا سرقة وحدات الكنترول الخاصة بالمصاعد الكهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء، والتابع لإحدى الشركات الخاصة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، ومنها السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الشخصين المقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما سيارة يملكها والد أحدهما حال شروعهما فى سرقة وحدات الكنترول الخاصة بالمصاعد الكهربائية من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

المسروقات وحدات كنترول وعلب صيانة وUBS

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافا أنهما سرقا 2 كنترول مصعد، و8 وحدات UBS، وعلبة صيانة، و6 وحدات كنترول تحكم فى المصعد، بأسلوب المغافلة من داخل أحد العقارات تحت الإنشاء التابعة للشركة ذاتها بالمنطقة.

وتابعا أنهما باعا المسروقات لعميلهما «سيء النية»، ويعمل مدير محل لقطع غيار المصاعد، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، مقابل مبلغ مالي، وجرى ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء مالك شركة المصاعد، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها خاصة بالشركة ملكه.

ضبط عصابة لسرقة الكابلات

وفي السياقذاته، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بحوزتهم «جوال» بداخله 7 كابلات ألومنيوم كهربائية وزنت نحو 15 كيلو جرام مجهولة المصدر، ومنشارين حديدين، وكريك حفر.

وبمواجهتهم عن مصدر الكابلات اعترفوا بسرقتها عقب استخراجها من المنطقة محل الضبط بالحفر والقطع، باستخــدام الأدوات المضبوطـة بحوزتهم بقصد التصرف فيها بالبيــع لتجار الخردة، وباستدعاء المسؤول بشركة نقل الكهرباء تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.