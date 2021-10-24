ضبط 6112 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

أسفرت جهود وزارة الداخلية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

نفذت الإدارة عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية كافة، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3712 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 6112 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

كما أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 183 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

يأتي هذا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة كافة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية..

واضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.