الأمن الاقتصادي: ضبط 1385 قضية تموينية و12470 سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

نتائج حملات الأمن الاقتصادي في يوم

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

ضبط 3402 قضية متنوعة في حملات؛ لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

ضبط 12470 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ضبط 1385 قضية تموينية

ضبط 233 قضية في حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

ضبط 153 قضية متنوعة أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، مخالفات مباني، محلات بدون ترخيص».

ضبط 1385 قضية تموينية متنوعة أبرزها غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، مواد بترولية.

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