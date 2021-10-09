بنك مصر يحصل على «المركز الأول» في ترتيب القروض المشتركة على مستوى القطاع المصرفي

حصل بنك مصر على المركز الأول فى السوق المصرفية المصرية فى ترتيب القروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، وفقاً لمؤسسة بلومبرج العالمية، المتخصصة فى مجال المال والبنوك، حيث يأتى ذلك التتويج بعد أن قام بنك مصر بإتمام ترتيب 27 صفقة تمويلية مشتركة بقيمة إجمالية بلغت ما يعادل 4.12 مليار دولار.

وقال بنك مصر، فى بيان، إن مؤسسة بلومبرج أعلنت، وفقاً للقائمة الخاصة بالقروض المشتركة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021، حصول بنك مصر على المركز الرابع كمرتب رئيسى للقروض المشتركة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المركز السادس كمرتب رئيسى للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية، وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة.

وأضاف بنك مصر أنه يواصل صدارته على مستوى البنوك فى مصر ومركزه المتقدم على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا خلال السنوات الماضية فى مجال ترتيب وتسويق وإدارة القروض المشتركة وتمويل المشروعات وفقاً للتقييم الذى تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، والذى يعكس حجم النجاح الذى حققه قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر.

ويؤكد التقييم الأداء المتميز لبنك مصر ونتائجه المالية القوية واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات.

ويأتى احتلال بنك مصر للمركز الأول على البنوك المصرية كمرتب رئيسى للقروض المشتركة تتويجاً لدور بنك مصر الحيوى لتمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة مثل: النقل البرى والبحرى والجوى، قطاعات البترول والغاز، الكيماويات والبتروكيماويات، الاتصالات، الحديد، الأسمنت، الأغذية، الأنشطة العقارية، السياحة، والمطارات، ما يؤكد دور بنك مصر فى دعم الاقتصاد المصرى باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، بحسب البيان.

جدير بالذكر أنه وفق الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، بلغ إجمالى العمليات تحت الدراسة بنهاية يوليو 2021 ما يقرب من 39 عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى نحو 124 مليار جنيه، وتبلغ حصة بنك مصر فى تلك العمليات 42 مليار جنيه، وذلك فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى، السياحة، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الأسمدة، البتروكيماويات، الكهرباء، التعليم، السيارات، المقاولات).

وحصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من المؤسسات الدولية الكبرى فى عام 2021 تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال، ويعد حصول البنك على تلك الجوائز والمراكز شهادة استحقاق لثقة عملائه التى تعد محور اهتمامه دائماً، حيث إنهم شركاء النجاح فى جميع الأعمال، ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.