بنك مصر يفتح حسابات مجانية لعملائه بمناسبة اليوم العالمي للادخار

أعلن بنك مصر عن فتح حساب ادخار للعملاء بدون حد أدنى خلال مبادرة الشمول المالي «الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار» تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 15 حتى 31 أكتوبر الجاري.

فتح حساب ادخار بدون رسوم

وقال البنك في رسالة لعملائه على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «بتحوش ليه ديه بتاعتك.. انما تحوش ازاي دي بتاعتنا مع بنك مصر، افتح حساب ادخار بدون رسوم وبدون حد أدنى خلال مبادرة الشمول المالي «الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار»، تحت رعاية البنك المركزي المصري في الفترة من 15 حتى 31 أكتوبر.

فتح حساب جاري بدون رسوم

وتابع البنك فى رسالته: «هناك مزايا وعروض مجانية كتير، منها: فتح حساب جاري بدون رسوم وبدون حد أدنى، والحصول على بطاقة ميزة للخصم فورى مجانا، وللشباب الأقل من 16 سنة يتم الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS ضمن برنامج الشباب، وللشباب من 16 إلى 21 سنة يتم فتح الحساب مجانا دون الحاجة لموافقة ولي الأمر، بالإضافة إلى إصدار بطاقة BM مجانا، وللشباب من 21 إلى 30 سنة يتم فتح الحساب مجانا وإصدار بطاقة GO مجانا مع الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي من البنك، اشترك في محفظة بنك مصر BM Wallet، واسترد 20% من الحركة المالية الأولى».

سبب الاحتفال باليوم العالمي للادخار

ويُحتفل العالم باليوم العالمي للادخار في 31 أكتوبر من كل عام؛ بهدف الترويج للادخار في جميع أنحاء العالم، ونشر الوعي لدى المجتمع بأهمية الادخار، وأعلن عن هذا اليوم، الإيطالي فيليبو رافيزا في المؤتمر الأول، والذي عقده تجمع بنوك الادخار في العالم، وسعت البنوك المجتمعة للترويج لأثر الادخار الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع وذلك بالاشتراك مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.