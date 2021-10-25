كليات جامعة الإسكندرية تناشد الطلاب سرعة الحصول على لقاح كورونا

ناشدت كليات جامعة الإسكندرية، الطلاب بسرعة الحصول على لقاح كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك قبل الموعد الذي حددته إدارة الجامعة لمنع الطلاب غير الحاصلين على اللقاح من دخول الكليات وحضور المحاضرات العلمية، مع توفير فرق طبيبة في أكثر من مكان بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لحصول الطلاب على اللقاح قبل الموعد.

كليات جامعة الإسكندرية تناشد الطلاب بالحصول على اللقاح

وطالبت الكليات على صفحاتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كافة الطلاب القدامى بضرورة الحصول على اللقاح وذلك ليتمكنوا من دخول الكلية والدراسة مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية.

رئيس جامعة الإسكندرية مستمرون في الإجراءات الوقاية والتطعيم

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم منح الطلاب الفرصة الأخيرة من أجل التسجيل بموقع وزارة الصحة والحصول على لقاح كورونا المستجد، قبل فترة السماح التي تم منحها للطلاب من أجل الحصول على لقاح كورونا المستجد ، في محاولة لمنع إصابة الطلاب واستكمال العام الدراسي بلا أب معوقات.

وأضاف «قنصوه»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك لجنة طبية مشكلة لمتابعة كافة الإجراءات المتبعة الخاصة بفيروس كورونا المستجد وحصول الطلاب على اللقاح، خاصة مع توفير أماكن للتطعيم وتحديد موعد للطلاب القدامى والمنتسبين للحصول على اللقاح قبل يوم 14 نوفمبر وتطبيق قرار منع دخول غير الملقحين للجامعة.

جامعة الإسكندرية تحدد آخر موعد لتلقي لقاح كورونا

كانت جامعة الإسكندرية، حددت آخر موعد للسماح لطلاب وطالبات الجامعة، بدخول كافة الكليات دون الحصول على لقاح كورونا المستجد، حيث من المقرر السماح للطلاب بدخول الكليات حتى 14 نوفمبر، وبعدها سيتم منع الطالب الذي لم يتلق لقاح كورونا، خاصة مع وجود بعض الآليات للتعرف إذا كان حصل الطالب على اللقاح أم لا.