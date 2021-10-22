جامعة الإسكندرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي عن التطوير الرياضي

تنظم كلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية المؤتمر العلمي الدولي «مسرعات التطوير الرياضي في الألفية الثالثة»، يوم السبت المقبل، بفندق تيوليب جولدن بلازا، بالقاهرة، على مدار يومين، بالشراكة مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا» وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية أبو قير جامعة الإسكندرية، إن المؤتمر يهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين بتمكينهم من الحضور والاستماع لمجموعة من نخبة المتحدثين والخبراء المميزين خلال جلسات البرنامج الذي يشمل محاور قيمة تمكن الحضور من التفاعل مع المواقف الجدية بالقطاع الرياضي.

الذكاء الاصطناعي في علوم الرياضة

وأضاف بلال لـ«الوطن»، أن المؤتمر يهدف إلى الحديث عن مجال والذكاء الاصطناعي وعرض لعلوم الرياضة، ودعم مستقبل الرياضة في الوطن العربي من جميع جوانبها، بمشاركة نخبة واسعة من الأكاديميين والعاملين والباحثين في القطاع الرياضي والقطاعات المرتبطة بعلوم الرياضة.

تكريم المتميزين على صعيد الرياضة العربية

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف أيضًا إلى تكريم بعض الفئات التي تقدم جهودا صادقة وإنجازات مهنية ورياضية متميزة، وإبراز جهود المتميزين على صعيد الرياضة العربية من العاملين في حقل التربية البدنية، وإحداث حراك في المنطقة بشأن القضايا المتعلقة بعلوم الرياضة وكذلك تطوير المعرفة الرياضية وعرض التجارب والممارسات التطبيقية.

محاور مؤتمر مسرعات التطوير الرياضي في الألفية الثالثة

وأكد أن المؤتمر يناقش عدة محاور على مدار اليومين وهي، «استشراف المستقبل الرياضي، ومؤسسات المستقبل الرياضي، وعلوم الحركة والذكاء الاصطناعي، وقطاع أعمال الرياضة والثورة الصناعية الرابعة.، وكذلك ثورة البيانات الضخمة في عالم الرياضة، والانعكاسات الاقتصادية على الرياضة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وتكنولوجيا الاتصالات ومستقبل الإعلام الرياضي».