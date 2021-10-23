إدراج جامعة الإسكندرية في تصنيف التايمز العالمي 2022

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إعلان نتيجة تصنيف التايمز العالمي للدول ذات الاقتصاديات الناشئة لعام 2022، حيث أُدرجت جامعة الإسكندرية بترتيب (301 – 350) على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تصنيف هذا العام شمل تقييم 698 جامعة.

البلدان المصنفة في تصنيف جامعة تايمز

واضاف رئيس جامعة الإسكندرية في بيان اليوم، أن تصنيف جامعة تايمز للتعليم العالي للاقتصاديات الناشئة لعام 2022 يشمل المؤسسات في البلدان المصنفة من قبل مؤشر فوتسي FTSE التابع لبورصة لندن على أنها ناشئة متقدمة، وهي البرازيل، وجمهورية التشيك، واليونان، والمجر، وماليزيا، والمكسيك، وجنوب إفريقيا، وتايوان، وتايلاند، وتركيا»، أو ناشئة ثانوية مثل شيلي، والصين، وكولومبيا، ومصر، والهند، وإندونيسيا، والكويت، وباكستان، والفلبين، وقطر، ورومانيا، والاتحاد الروسي، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أنه يوجد دول حدودية، مثل البحرين، وبنجلاديش، وبوتسوانا، وبلغاريا، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وقبرص، وإستونيا، وغانا، وأيسلندا، والأردن، وكازاخستان، وكينيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطا، وموريشيوس، والمغرب، ونيجيريا، ومقدونيا الشمالية، وعمان، وفلسطين، وبيرو، وصربيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسريلانكا، وتنزانيا، وتونس، وفيتنام.

وأكد رئيس الجامعة، أنه يعتبر مؤشر فوتسي هو المؤشر الأكثر شعبية وتداولا على نطاق واسع في أسواق الأسهم العالمية اليوم، ويستخدم تصنيف التايمز العالمى للدول ذات الاقتصاديات الناشئة نفس مؤشرات الأداء الـ 13 والخاصة بتصنيف التايمز للتعليم العالي والتي تشمل التدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية، ومع ذلك، فإن لها أوزانًا مختلفة لتعكس أولويات تطوير الجامعات في الاقتصادات الناشئة.

التصنيف شمل تقييم 698 جامعة هذا العام

ولفت رئيس الجامعة، إلى أن التصنيف شمل تقييم 698 جامعة هذا العام، مقارنة بـ606 في عام 2021، ممثلة 50 منطقة، وبشكل عام، يتم تجميع مؤشرات الأداء في خمسة محاور، هي التدريس (بيئة التعلم (30٪)، والبحث (الحجم والدخل والسمعة) (30٪)، والاستشهادات (تأثير البحث)(20٪)، والنظرة الدولية (الموظفون والطلاب والبحث)( 10٪) ؛ والدخل من الصناعة (نقل المعرفة) (10٪).